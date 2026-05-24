Москва24 мая Вести.Отказываться от подарков от зарубежных партнеров как минимум невежливо, а как максимум недальновидно. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он отметил, что, как правило, иностранные партнеры дарят символические вещи, связанные с историей страны или определенной отраслью.

Иногда просто присылают символы национальные. И, конечно, отказаться от этих подарков как минимум невежливо, а как максимум недальновидно сказал Лихачев

В апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин по итогам встречи с индонезийским коллегой Прабово Субианто подарил ему самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур.