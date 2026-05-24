Песков считает, что нужно быть осторожными с подарками, в которых есть чипы Песков "Вестям": нужно быть осторожными с подарками, содержащими чипы

Москва24 мая Вести.Нужно быть осторожными с подарками, которые содержат микрочипы. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решением американской делегации выкинуть подаренные китайской стороной сувениры.

У каждой страны есть свои нормы безопасности. Я с уважением отношусь ко всем мерам безопасности, которые служба безопасности считает целесообразными. Смотрите, китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными рассказал Песков

С 19 по 20 мая проходил визит российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер подписал несколько двусторонних документов, в том числе заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.