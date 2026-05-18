Москва18 маяВести.Кремль не соревнуется ни с кем в вопросе состава делегации в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе беседы с журналистами ему задали вопрос о том, не будет ли состав российской делегации в КНР уступать американской.
Мы в составе делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные весьма и весьма многоплановые отношения с КНРответил Песков
По его словам, Китай и Россия называют свои отношения привилегированным стратегическим партнерством.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что США тревожит то, что Россия и Китай могут объединить ядерные силы.