Песков: РФ не соревнуется с США составом делегаций в Китай

Москва18 мая Вести.Кремль не соревнуется ни с кем в вопросе состава делегации в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами ему задали вопрос о том, не будет ли состав российской делегации в КНР уступать американской.

Мы в составе делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные весьма и весьма многоплановые отношения с КНР ответил Песков

По его словам, Китай и Россия называют свои отношения привилегированным стратегическим партнерством.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что США тревожит то, что Россия и Китай могут объединить ядерные силы.