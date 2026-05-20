Москва20 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Кортеж российского лидера прибыл в аэропорт Пекина, где была организована краткая церемония проводов.

В аэропорту Шоуду выстроился почетный караул, а также группа китайских школьников и студентов, которые махали флажками на прощание Путину, передает ТАСС.

Владимир Путин прилетел в КНР вместе с делегацией из 39 человек 19 мая. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином глава российского государства подписал несколько двусторонних документов, в том числе заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем, а также договор об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Российский лидер назвал очень плодотворной работу в ходе своего визита.