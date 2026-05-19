Журналист Балицкий отметил высокий статус приема Путина в Китае Балицкий: прием Путина в КНР демонстрирует высокий статус отношений двух стран

Москва19 мая Вести.Встреча российского президента Владимира Путина в Китае демонстрирует высокий статус отношений между двумя государствами. Об этом с места событий сообщил журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

По его словам, присутствие китайского министра иностранных дел Ван И во главе делегации, встречающей российского лидера в Пекине, показывает высокий статус приема.

Мы видели кадры, как готовились встречать его [Путина] мотоциклисты – парадная форма, яркие огни, выверенные отточенные движения мотоэскорта. Здесь же у трапа и почетный караул, и глава китайского МИДа Ван И – это уже само по себе демонстрирует высокий статус приема и вообще российско-китайских отношений. Вместе с Ван И Владимир Путин прошел по красной дорожке под крики "Добро пожаловать!" рассказал Балицкий

Ранее сообщалось, что президент РФ прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пекина. Также стало известно, что Путин передвигается по китайской столице на автомобиле Aurus с местными номерами.