Москва20 маяВести.Китай организовал президенту России Владимиру Путину торжественный прием.
Соответствующая видеозапись, сделанная на церемонии, опубликована на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).
Глава государства прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с двухдневным официальным визитом вечером 19 мая.
На аэродроме российского лидера встречали министр иностранных дел Китая Ван И, рота почетного караула, военный оркестр и дети с российскими флагами.
Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!скандировали дети
Визит Путина приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Накануне поездки глава государства записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.