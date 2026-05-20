Путина в Пекине встретили почетный караул, оркестр и дети с флагами России

Москва20 мая Вести.Китай организовал президенту России Владимиру Путину торжественный прием.

Соответствующая видеозапись, сделанная на церемонии, опубликована на YouTube-канале агентства Associated Press (AP).

Глава государства прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с двухдневным официальным визитом вечером 19 мая.

На аэродроме российского лидера встречали министр иностранных дел Китая Ван И, рота почетного караула, военный оркестр и дети с российскими флагами.

Добро пожаловать! Сердечно приветствуем! скандировали дети

Визит Путина приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Накануне поездки глава государства записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.