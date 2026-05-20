Москва20 маяВести.Прибывшего с официальным визитом в Китай президента России Владимира Путина торжественно встретили на главной пекинской площади Тяньаньмэнь. В честь российского лидера прозвучали артиллерийские залпы. Кадры транслировались национальным телевидением КНР.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично приветствовал российского лидера перед Домом народных собраний, где в среду начались переговоры в узком составе.
Участники встречи планируют рассмотреть широкий спектр вопросов, включая наиболее актуальные темы в области двусторонних отношений.
Особое внимание будет уделено сотрудничеству в энергетической сфере, в том числе проекту газопровода "Сила Сибири — 2". Также стороны обсудят международные и региональные проблемы, обменяются мнениями по текущим вызовам.
Визит Путина приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Ранее в пекинском аэропорту Путина встретил почетный караул и военный оркестр и поприветствовали дети, в руках у которых были флаги России.
Накануне поездки глава государства записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.