Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая

По случаю приезда Путина на главной площади Пекина раздались залпы из пушек Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая

Москва20 мая Вести.Прибывшего с официальным визитом в Китай президента России Владимира Путина торжественно встретили на главной пекинской площади Тяньаньмэнь. В честь российского лидера прозвучали артиллерийские залпы. Кадры транслировались национальным телевидением КНР.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично приветствовал российского лидера перед Домом народных собраний, где в среду начались переговоры в узком составе.

Участники встречи планируют рассмотреть широкий спектр вопросов, включая наиболее актуальные темы в области двусторонних отношений.

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в энергетической сфере, в том числе проекту газопровода "Сила Сибири — 2". Также стороны обсудят международные и региональные проблемы, обменяются мнениями по текущим вызовам.

Визит Путина приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее в пекинском аэропорту Путина встретил почетный караул и военный оркестр и поприветствовали дети, в руках у которых были флаги России.

Накануне поездки глава государства записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.