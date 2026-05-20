Москва20 маяВести.Российский лидер Владимир Путин пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина посетить РФ с визитом в 2027 году.
Разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, совершить визит в Российскую Федерациюсказал Путин в ходе встречи с китайским лидером
Переговоры глав государств начались в Доме народных собраний в Пекине. Накануне президент РФ прибыл в Китай с официальным визитом. На площади Тяньаньмэнь его ожидал Си Цзиньпин. Лидеры стран обменялись рукопожатиями и вместе приветствовали китайскую делегацию, затем российскую.