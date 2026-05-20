Москва20 мая Вести.Есть смысл сравнивать содержание визитов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай, хотя церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

На вопрос Зарубина, есть ли смысл сравнивать церемонии Путина и Трампа, Песков дал однозначный ответ.

Нет. Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности, но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, как для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение сказал Песков

Ранее сообщалось о начале переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине.