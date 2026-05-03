Москва3 маяВести.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп озвучили схожие оценки поведения властей Киева, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Они [оценки] схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режимаотметил Песков
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным.