Песков: вряд ли можно себе представить разные оценки поведения Киева

Песков рассказал о схожести взглядов Путина и Трампа о киевском режиме Песков: вряд ли можно себе представить разные оценки поведения Киева

Москва3 мая Вести.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп озвучили схожие оценки поведения властей Киева, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Они [оценки] схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима отметил Песков

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина с Трампом в среду, 29 апреля, получился деловым и откровенным.