Москва20 мая Вести.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин придают огромное значение содержанию визита российского президента в КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

19-20 мая Путин находится с официальным визитом в Китае. Песков отметил, что сравнивать встречи Си Цзиньпина с Путиным и главой США Дональдом Трампом нет смысла, так как ценнее всего содержание, а не церемониальная составляющая.

Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение сказал Песков

Ранее стало известно, что Китай и Россия продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был подписан главами обеих стран.