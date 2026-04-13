Москва13 апр Вести.Индонезия заинтересована в энергоресурсах РФ, сообщил ИС "Вести" глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

По его словам, ближневосточный конфликт привел к тому, что все страны мира пересматривают свою энергетическую безопасность. Цивилев отметил, что это хороший момент для России, потому что "мы - надежные поставщики".

У Индонезии есть запрос на наши энергоресурсы, и у нас сейчас совместная рабочая группа определяет все параметры этих контрактов. Но мы говорим о том, что контракты должны быть не спотовые, не в связи с вот этой ситуацией, которая возникла в проливе, а контракты должны быть долгосрочные и на взаимовыгодных условиях. Я надеюсь, что мы добьемся в рамках обсуждения контрактов таких условий сказал он

Президент России Владимир Путин ранее назвал президента Индонезии Прабово Субианто дорогим другом в начале переговоров в Кремле. Они прошли 13 апреля.