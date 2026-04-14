Минэнерго Индонезии: страна будет закупать нефть и газ в России

Москва14 апр Вести.Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

Уточняется, что переговоры прошли в Москве и стали продолжением контактов на высшем уровне.

Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти​​​. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ приводятся слова Лахадалия на сайте ведомства

В министерстве подчеркнули, что стороны обсуждали долгосрочные поставки энергоносителей, включая газ, нефть и нефтепродукты, а также развитие инфраструктуры хранения и переработки. По словам Лахадалия, российская сторона подтвердила готовность поддержать энергетическую безопасность Индонезии.

13 апреля глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что в 2031 году Индонезия может получить свою первую атомную электростанцию, если все пойдет по плану. Он пояснил, что проект строительства плавучей АЭС находится в продвинутой стадии переговоров.