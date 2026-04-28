Москва28 апрВести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала партнеров в Юго-Восточной Азии найти альтернативу поставкам нефти из России, пишет агентство Reuters.
Каллас находится в Брунее, где она участвовала во встрече с министрами иностранных дел стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
…Мы, конечно же, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не в Россиисказала глава дипломатической службы Евросоюза
Каллас утверждает, что Россия извлекает выгоду из войны в Иране, увеличивая продажу своей нефти.
Она не уточнила, поднимался ли этот вопрос на самой встрече с министрами.
Как ранее информировала газета The Financial Times, страны Азии увеличили закупки нефти у России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.