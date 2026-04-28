Глава евродипломатии призвала Юго-Восточную Азию к отказу от российской нефти

Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от нефти из РФ Глава евродипломатии призвала Юго-Восточную Азию к отказу от российской нефти

Москва28 апр Вести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала партнеров в Юго-Восточной Азии найти альтернативу поставкам нефти из России, пишет агентство Reuters.

Каллас находится в Брунее, где она участвовала во встрече с министрами иностранных дел стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

…Мы, конечно же, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не в России сказала глава дипломатической службы Евросоюза

Каллас утверждает, что Россия извлекает выгоду из войны в Иране, увеличивая продажу своей нефти.

Она не уточнила, поднимался ли этот вопрос на самой встрече с министрами.

Как ранее информировала газета The Financial Times, страны Азии увеличили закупки нефти у России на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.