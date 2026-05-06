Москва6 мая Вести.Россия и Бангладеш обсуждают возможность поставок российской нефти и нефтепродуктов, заявили в посольстве России в Бангладеш в интервью "Известиям".

Бангладеш озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране​​​. По информации посольства, ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами приводят "Известия" слова источника в посольстве

Обострение конфликта США и Израиля с Ираном привело к блокировке Ормузского пролива - основного пути поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Во многих странах Европы и Азии отмечен дефицит топлива.