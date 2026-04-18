Москва18 апрВести.Филиппины планируют закупать больше российской нефти из-за кризиса поставок топлива, вызванного перекрытием Ормузского пролива, заявил посол этой страны в РФ Игорь Байлен.
В беседе с ТАСС он подтвердил, что крупнейшая нефтяная компания на Филиппинах – Petron – закупила у России партию нефти.
И мы действительно в этих условиях собираемся закупать больше. Это, конечно же, вопрос какого-то регулирования в условиях того, что в мире происходитсказал Байлен
Он также отметил, что ближневосточный кризис "предоставляет возможность для торговых отношений" России и Филиппин, и выразил уверенность, что стороны договорятся о продуктивных закупках удобрений.
Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти в марте 2026 года выросли вдвое и составили 19 млрд долларов.