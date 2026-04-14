Доходы России от экспорта нефти выросли в два раза в марте МЭА: в марте Россия удвоила доходы от экспорта нефти

Москва14 апр Вести.Доходы России от экспорта нефти в марте 2026 года выросли вдвое, до 19 млрд долларов. Об этом пишет Alarabiya со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В прошлом месяце страна заработала 19 миллиардов долларов, поскольку экспорт сырой нефти и нефтепродуктов вырос до 7,1 миллиона баррелей в сутки, что на 320 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале говорится в сообщении

Отмечается, что такие высокие показатели связаны с ослаблением санкций против Москвы в попытке компенсировать резкий рост цен на энергоносители во время войны на Ближнем Востоке.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев назвал рост цен на нефть временным и спрогнозировал, что по окончании конфликта цены вернутся на довоенный уровень.