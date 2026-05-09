Москва9 мая Вести.Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну в честь шестидесятилетия установления дипломатических отношений между Москвой и Куала-Лумпуром.

Приглашение прозвучало во время двухсторонней встречи лидеров в Москве после торжественных мероприятий по случаю празднования Дня Победы.

С 1967 года наше партнерство постепенно и устойчиво развивалось и перешло в крепкое сотрудничество… Я хотел бы ответить на вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году заявил Ибрагим

Также султан поблагодарил Путина за гостеприимство в Москве, российского лидера он назвал своим братом. Ибрагим также отметил, что всегда с радостью возвращается в Россию, как в свой "второй дом".

Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Робертом Фицо в Кремле. Глава государства отметил тенденцию к восстановлению отношений между Москвой и Братиславой.