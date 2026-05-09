Путин поздравил президента Лаоса с переизбранием на пост

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Российский лидер поздравил коллегу с переизбранием на должность президента.

Уверен, что ваш богатый политический опыт поможет и впредь эффективно решать задачи социально-экономического развития Лаоса, проводить и далее конструктивную линию в международных делах сказал Путин

Как отметил президент России, Москва ценит, что визит в РФ стал первой зарубежной поездкой лаосского лидера в рамках нового президентского срока.

Путин подчеркнул, что отношения России и Лаоса строятся на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. Кроме того, глава государства указал на позитивную динамику в двусторонней торговле.

По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом. Общие объемы пока скромные, но динамика хорошая сказал Путин

Также, по словам российского лидера, страны ведут активное двустороннее взаимодействие на международной арене.

Президент Лаоса, в свою очередь, поздравил Путина с успешным проведением празднований Дня Победы.