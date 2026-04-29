Москва29 апрВести.Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с делегацией из Республики Конго во главе с президентом Денни Сасу-Нгессо.
Глава российского государства поздравил гостей с результатами выборов и выразил удовлетворение тем, что после инаугурации они выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны для визита.
Нам очень приятно, что после инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой страны зарубежной, которую вы посещаете. Спасибо также за принятие нашей делегации во главе с вице-премьером российского правительства господином Новиковымотметил Путин
Он подчеркнул наличие "хороших перспектив развития наших отношений, причем по разным направлениям". Среди приоритетных сфер экономического сотрудничества президент выделил биологоразведку, энергетику, логистику и сельское хозяйство.