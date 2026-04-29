Новак: РФ в 2026 году начнет проект строительства нефтепродуктопровода в Конго

РФ начнет в 2026 году проект строительства нефтепродуктопровода в Конго Новак: РФ в 2026 году начнет проект строительства нефтепродуктопровода в Конго

Москва29 апр Вести.Проектные работы по совместному с Россией строительству нефтепродуктопровода в Республике Конго планируется начать в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Я думаю, что в этом году начнутся уже проектные работы и в соответствии с графиком будет реализация этого проекта сказал Новак в интервью одному из федеральных телеканалов

29 апреля в Россию с официальным визитом прибыл президент Республики Конго Денни Сасу-Нгессо. Его принял в Кремле глава РФ Владимир Путин. В ходе переговоров российский лидер подчеркнул наличие хороших перспектив развития отношений между странами, "причем по разным направлениям".