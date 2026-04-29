Москва29 апрВести.Проектные работы по совместному с Россией строительству нефтепродуктопровода в Республике Конго планируется начать в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Я думаю, что в этом году начнутся уже проектные работы и в соответствии с графиком будет реализация этого проектасказал Новак в интервью одному из федеральных телеканалов
29 апреля в Россию с официальным визитом прибыл президент Республики Конго Денни Сасу-Нгессо. Его принял в Кремле глава РФ Владимир Путин. В ходе переговоров российский лидер подчеркнул наличие хороших перспектив развития отношений между странами, "причем по разным направлениям".