Новак рассказал о значимости будущего нефтепродуктопровода в Конго Новак: строительство нефтепродуктопровода в Конго – важный проект для Африки

Москва29 апр Вести.Строительство нефтепродуктопровода в Республике Конго позволит обеспечить топливом не только это государство, но и близлежащие страны региона. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия в текущем году начнет строить в Конго трубопровод для транспортировки нефтепродуктов. Магистраль пройдет через крупнейшие города в республике.

Вообще-то это очень важный проект не только для Конго, а в целом для стран в этом регионе, поскольку такой инфраструктуры сейчас там нет… Это позволит обеспечивать нефтепродуктами не только Конго, но и близлежащие страны этого региона. И это выгодный проект, потому что достаточно большая потребность [у Конго], и Россия будет поставлять туда необходимые объемы подчеркнул Новак

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о совместных проектах с Конго. По его словам, стороны рассматривают несколько направлений. Одно из них - создание модели малой гидроэлектростанции. Также возможно возведение плавучих атомных электростанций.