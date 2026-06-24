Новак поручил приоритетно поставлять топливо в регионы со сложной логистикой Новак распорядился приоритетно снабжать топливом регионы со сложной логистикой

Москва24 июн Вести.Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поставку топлива в регионы со сложной логистикой, зависящей от природных и сезонных факторов. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке.

В ходе встречи ключевой темой обсуждения стали вопросы организации топливных поставок в рамках северного завоза.

Подчеркнуто, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов говорится в сообщении кабмина

В правительстве добавили, что отраслевым компаниям и властям регионов требуется на регулярной основе "предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений".