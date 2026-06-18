ФАС ужесточит надзор за ценами на топливо для аграриев во время полевых работ

В РФ усилят контроль за ценами на топливо для аграриев во время полевых работ ФАС ужесточит надзор за ценами на топливо для аграриев во время полевых работ

Москва18 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала серию проверок, направленных на обеспечение бесперебойных поставок топлива для сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что ключевая задача данных мер заключается в поддержании стабильного снабжения аграрного сектора топливом. Особое внимание при проверках уделят соблюдению законодательства в мелкооптовом сегменте рынка, в том числе реализацию продукции через нефтебазы, хранилища и автозаправочные станции.

Соответствующее распоряжение было направлено в 11 территориальных управлений службы. Согласно указаниям регулятора, они обязаны оперативно реагировать на любые подозрения в нарушении антимонопольных правил и принимать меры для их пресечения.

Кроме того, ФАС поручила региональным представительствам совместно с местными органами власти составить реестр сельскохозяйственных предприятий с детальным расчетом объемов потребления топлива каждой организацией в целях недопущения возникновения дефицита ресурсов в разгар полевых работ.

Ранее ФАС и Минэнерго России предложили временно сократить объемы обязательной продажи бензина на бирже.