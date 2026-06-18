Москва18 июнВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала серию проверок, направленных на обеспечение бесперебойных поставок топлива для сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС пояснили, что ключевая задача данных мер заключается в поддержании стабильного снабжения аграрного сектора топливом. Особое внимание при проверках уделят соблюдению законодательства в мелкооптовом сегменте рынка, в том числе реализацию продукции через нефтебазы, хранилища и автозаправочные станции.
Соответствующее распоряжение было направлено в 11 территориальных управлений службы. Согласно указаниям регулятора, они обязаны оперативно реагировать на любые подозрения в нарушении антимонопольных правил и принимать меры для их пресечения.
Кроме того, ФАС поручила региональным представительствам совместно с местными органами власти составить реестр сельскохозяйственных предприятий с детальным расчетом объемов потребления топлива каждой организацией в целях недопущения возникновения дефицита ресурсов в разгар полевых работ.
Ранее ФАС и Минэнерго России предложили временно сократить объемы обязательной продажи бензина на бирже.