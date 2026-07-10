Минсельхоз РФ: потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке

Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке Минсельхоз РФ: потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке

Москва10 июл Вести.Потребности предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза России по итогам совещания главы ведомства Ольги Лут с представителями Минэнерго, ФАС и ряда региональных органов управления АПК.

В ходе заседания участники рассмотрели вопрос потребности в топливе для обеспечения стабильной работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности.

Потребности АПК в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке... Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Сейчас основное внимание уделяется своевременному доведению ресурсов до аграриев говорится в публикации

В министерстве уточнили, что сейчас совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, а также закреплению сельхозтоваропроизводителей за конкретными нефтебазами и АЗС.