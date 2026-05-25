Москва25 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что агропромышленный комплекс страны является одним из флагманов российской экономики, отметив важность продвижения программ поддержки отрасли.

Глава государства записал обращение к участникам третьего Всероссийского форума тружеников села, который проходит в Москве 25-26 мая.

Перспективные предложения, выработанные на форуме, учитываются на практике при реализации наших планов по благоустройству малых городов, сел и деревень, продвижению программ поддержки агропромышленного комплекса, одного из флагманов отечественной экономики сказал Путин

Президент также добавил, что форум тружеников села приобрел в последние годы высокий авторитет как площадка для профессионального и экспертного обсуждения широкого круга вопросов, которые связаны с общим развитием сельских территорий, повышением доступности современного образования и медицинской помощи, а также совершенствованием транспортной и энергетической инфраструктуры.