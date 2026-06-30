Минпромторг России контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров Минпромторг России контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

Москва30 июн Вести.Минпромторг России контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, которую приводит ТАСС, Минпромторг находится в постоянном контакте с представителями отрасли.

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует говорится в сообщении

При этом в Минпромторге подчеркнули, что задачей ведомства является обеспечение доступности продуктов для граждан.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, импорт бензина из Индии поможет стабилизировать ситуацию на российском топливом рынке.