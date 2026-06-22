Песков: правительство работает по теме стоимости топлива и принимает меры

В Кремле прокомментировали обсуждение планов по либерализации цен на топливо Песков: правительство работает по теме стоимости топлива и принимает меры

Москва22 июн Вести.Правительство России держит на контроле ситуацию с ценами на топливо и осуществляет постоянную координацию с нефтяными компаниями. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопросы регулирования рынка и возможные планы по либерализации цен на нефтепродукты.

По словам представителя Кремля, в кабинете министров выстроена рабочая система взаимодействия с ключевыми производителями топлива.

Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации — и с нефтяными компаниями отметил Песков, отвечая на вопрос о вероятности изменения принципов ценообразования в отрасли

Пресс-секретарь подчеркнул, что профильные ведомства ведут непрерывную работу по мониторингу внутреннего рынка.

И само правительство работает по этой теме, там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры заверил он

Вопросы стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС традиционно находятся в фокусе внимания российских властей. Кабмин регулярно задействует различные инструменты для стабилизации ситуации, включая демпфирующий механизм и регулирование объёмов экспорта нефтепродуктов.