Песков: ситуация с топливом в РФ требует особого внимания

Песков заявил о важности особого внимания к ситуации с топливом в России Песков: ситуация с топливом в РФ требует особого внимания

Москва22 июл Вести.Сложившаяся в России ситуация с топливом требует особого внимания и продолжения мер по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все равно по-прежнему, конечно же, [ситуация] требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер сказал он РИА Новости

Ранее Песков заявил, что ситуация с топливом в России становится легче, принятые правительством меры сработали.

Во вторник вице-премьер Александр Новак уже отмечал, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством.