Москва22 июлВести.Сложившаяся в России ситуация с топливом требует особого внимания и продолжения мер по ее стабилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Все равно по-прежнему, конечно же, [ситуация] требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мерсказал он РИА Новости
Ранее Песков заявил, что ситуация с топливом в России становится легче, принятые правительством меры сработали.
Во вторник вице-премьер Александр Новак уже отмечал, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством.