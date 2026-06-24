Песков о ситуации с авиатопливом в России: сейчас все летают

Песков прокомментировал ситуацию с авиатопливом в России Песков о ситуации с авиатопливом в России: сейчас все летают

Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в авиатопливом в стране, отметив, что сейчас все летают.

Сейчас все летают, все сказал он журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, комментируя ситуацию с авиатопливом

Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что дефицита авиакеросина в стране не наблюдается.

Как отмечал вице-премьер РФ Виталий Савельев, российские авиакомпании выполняют рейсы стабильно и по расписанию.