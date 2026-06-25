Москва25 июнВести.Ситуация с авиационным топливом в России контролируемая, критические риски отсутствуют. Такую оценку дал глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин, чьи слова передает РИА Новости.
Ситуация с авиатопливом контролируемаязаявил глава ведомства
По словам министра, специалисты топливно-энергетической сферы максимально стараются обеспечить авиакомпании энергоресурсами.
На сегодня мы критических рисков здесь не видимсказал Никитин журналистам
Правительство Российской Федерации 1 июня ввело запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах до 30 ноября. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что дефицита авиакеросина в стране не наблюдается.