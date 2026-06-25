В Минтрансе прокомментировали ситуацию с авиационным топливом в России

Глава Минтранса Никитин назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой В Минтрансе прокомментировали ситуацию с авиационным топливом в России

Москва25 июн Вести.Ситуация с авиационным топливом в России контролируемая, критические риски отсутствуют. Такую оценку дал глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин, чьи слова передает РИА Новости.

Ситуация с авиатопливом контролируемая заявил глава ведомства

По словам министра, специалисты топливно-энергетической сферы максимально стараются обеспечить авиакомпании энергоресурсами.

На сегодня мы критических рисков здесь не видим сказал Никитин журналистам

Правительство Российской Федерации 1 июня ввело запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах до 30 ноября. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что дефицита авиакеросина в стране не наблюдается.