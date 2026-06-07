Москва7 июнВести.Задача по ограничению присутствия в стране иностранных авиаперевозчиков отсутствует. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Вместе с этим важно, чтобы все участники рынка работали в российском правовом поле, указал министр в интервью ТАСС.
Задачи кого-то не пускать нет: у нас нет компаний, которые нам нравятся или не нравятся, но важно, чтобы все работали в российской системе координат с российскими пассажирамиотметил Никитин
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что пессимистичные прогнозы четырехлетней давности о массовом выбытии иностранного авиапарка из-за санкций не сбылись.