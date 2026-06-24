Никитин: россияне не останутся без самолетов благодаря отечественному авиапарку

В Минтрансе заверили, что россияне не останутся без самолетов Никитин: россияне не останутся без самолетов благодаря отечественному авиапарку

Москва24 июн Вести.Россияне не останутся без самолетов с учетом принятых властями решений по созданию нового российского авиапарка, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин журналистам.

В среду состоялось совещание с участием президента РФ Владимира Путина по развитию отечественной авиации.

С учетом тех решений, которые сегодня приняты, мы сбалансируем и задачи поддержания летной годности существующих самолетов, и задачи появления нового отечественного парка, у нас наши пассажиры без самолетов не останутся заявил министр

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации сообщил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.

Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее рассказал ИС "Вести", что импортозамещенные самолеты Ил-114 начнут передавать коммерческим заказчикам уже в этом году.

В Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что согласован контракт на поставку "Аэрофлоту" 90 импортозамещенных среднемагистральных самолетов МС-21.