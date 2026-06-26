Москва26 июн Вести.Современные самолеты российского производства являются достаточно эффективными экономически, заявил ИС "Вести" исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Для авиакомпаний одним из наиболее важных факторов является экономическая эффективность эксплуатации того или иного воздушного судна и показатель, сколько этот самолет расходует топлива для перевозки. Новые отечественные самолеты по этому показателю находятся на достаточно высоком уровне. И если эти показатели в ходе реальной эксплуатации будут в полной мере подтверждены, значит, у российских авиакомпаний будет очень хороший инструмент для зарабатывания денег заявил он

Эксперт напомнил, что ранее российские авиакомпании могли обеспечивать экспорт транспортных услуг. Однако сейчас, прежде всего, современные воздушные суда РФ нацелены на выстраивание транспортных маршрутов внутри страны.

Прежде всего это использование внутри страны для обеспечения связанности наших территорий, но при этом не стоит сбрасывать со счетов и возможность в перспективе экспорта транспортных услуг. В прошлом десятилетии российские авиакомпании участвовали в том числе и разделе рынка перевозок между Азией и Европой, возили китайских пассажиров в страны Западной Европы отметил Пантелеев

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации высоко оценил уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114.

Как отметил авиаэксперт, данные суда стоит рассматривать как элементы единого целого в построении маршрутной сети на разных уровнях.

На магистральных направлениях с высоким пассажиропотоком будет работать МС-21. На магистральных направлениях с умеренным пассажиропотоком, в том числе на прямых линиях между регионами, будет работать SSJ-100. А перевозки между небольшими городами и их связь с крупными центрами может взять на себя Ил-114-300. При этом МС-21, будучи самым новым в мире среднемагистральным самолетом по своим техническим решениям, действительно является, пожалуй, наиболее продвинутым лайнером подчеркнул Пантелеев

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года. При этом, по его словам, процесс сертификации и организации производства идут параллельно.