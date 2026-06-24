Москва24 июнВести.Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Процесс сертификации и организации производства идут параллельно, отметил он.
Что касается МС-21, мы исходим из сроков — конец 2027 года. Пока параметры такиесказал Мантуров
Сам цикл изготовления самолета по технологической цепочке занимает около трех лет, уточнил первый вице-премьер.
Ранее главный конструктор импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.