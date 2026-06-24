Мантуров: сертификация самолета МС-21 по плану завершится в конце 2027 года

Мантуров: завершение сертификации самолета МС-21 планируется в конце 2027 года Мантуров: сертификация самолета МС-21 по плану завершится в конце 2027 года

Москва24 июн Вести.Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Процесс сертификации и организации производства идут параллельно, отметил он.

Что касается МС-21, мы исходим из сроков — конец 2027 года. Пока параметры такие сказал Мантуров

Сам цикл изготовления самолета по технологической цепочке занимает около трех лет, уточнил первый вице-премьер.

Ранее главный конструктор импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.