Москва4 июн Вести.Программа сертификационных полетов для импортозамещенного самолета SJ-100 будет завершена в текущем году. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Кроме того, по словам вице-премьера, в 2026 году также должны быть завершены сертификационные испытания самолета МС-21.

Рассчитываем, что до конца года мы должны заканчивать все сертификационные полеты, испытания и получить сертификат на самолет "Сухой Суперджет". И в следующем году это должно коснуться самолета МС-21. Это практически вот тот масштабный труд, который реализовывается в авиационной индустрии, а это 700 тысяч человек. Работников, которые задействованы в решении этих задач, и мы признательны коллегам из транспортной отрасли, которые ждут этих самолетов, это касается и авиационного региона сказал Мантуров

Он отметил, что Росавиация и Минтранс оказывают максимальную поддержку в импортозамещении.

Когда одновременно страна и отрасль занимаются импортозамещением и суверенизацией одновременно всех типов самолетов и вертолетов, это, конечно, вызов, который мы реализуем впервые после советского времени, когда это не происходило одновременно, это было все поступательно, но действительно производилось все аутентично. Сегодня мы пришли к этому очередному вызову. Опять же, не по собственному решению, поскольку мы производили это все в глобальной кооперации с западными лучшими производителями. Но сегодня мы справляемся и неплохо с этим вызовом. И думаю, что общими усилиями сможем с вами подытожить через какое-то время и сказать, что мы справились со всеми поставленными задачами отметил он

Ранее Мантуров рассказал, что самолет МС-21 после 2028 года будет представлен в новом облике и станет прямым конкурентом Airbus A320.