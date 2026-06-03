Мантуров: МС-21 будет представлен в обновленном облике и станет конкурентом А320

Мантуров рассказал об укороченной версии самолета МС-21 Мантуров: МС-21 будет представлен в обновленном облике и станет конкурентом А320

Москва3 июн Вести.Самолет МС-21 после 2028 года будет представлен в новом облике и станет прямым конкурентом Airbus A320. Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что такая версия лайнера полностью соответствует характеристикам, которых требуют отечественные авиационные перевозчики.

Что касается МС-21, мы все-таки приняли решение делать также его короткую версию - минус две секции. После 2028 года он уже будет представлен в обновленном облике. Самолет будет прямым конкурентом А320 сообщил Мантуров

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что программа летных испытаний самолета МС‑21 выполнена на 30%.

Между тем глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что серийное производство самолета планируют запустить с 2027 года.