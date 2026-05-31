Москва31 мая Вести.Программа летных испытаний самолета МС‑21 выполнена на 30%, а Superjet — на 70%. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В гражданской авиации действует принцип поддержания летной годности на всем протяжении службы воздушного судна. Росавиация анализирует данные эксплуатации, реагирует на сигналы об отказах и инцидентах и при необходимости может потребовать от авиакомпании, разработчика или ремонтной организации дополнительных проверок, испытаний и конструктивных доработок. Именно так безопасность подтверждается не только на этапе разработки, но и в реальной эксплуатации.

МС-21 уже прошел летные испытания на 30%. По Superjet испытания идут довольно успешно: уже проведено порядка 70% летных испытаний. Я планирую, что в июне этого года мы выдадим сертификат на двигатель ПД-8. Он завершил все летные испытания, завершил 150-часовые контрольные испытания. Нужно доказать, что в условиях обледенения и определенных отрицательных температур двигатель может функционировать и запускаться. Superjet близок к завершению сертификации пояснил Дмитрий Ядров

Полностью завершена программа по самолету Ил‑114. Самолет оснащен модернизированными двигателями ТВ7‑117, которые уже сертифицированы. Ил‑114 будет востребованным на рынке региональных перевозок, отметил он.

Кроме того, по проекту Ту‑214 подписан меморандум на закупку 100 единиц техники в конфигурации с трехчленным экипажем, с возможностью последующего пересмотра контракта в сторону двухчленного экипажа, добавил глава агентства.

Также ведется работа над самолетом "Байкал".