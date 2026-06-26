Москва26 июнВести.В России примерно за 15 лет можно заменить парк самолетов иностранного производства отечественными машинами, заявил ИС "Вести" исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
К концу 2030-х годов вполне, на мой взгляд, можно было бы рассчитывать на то, чтобы заменить самолеты иностранного производства в полном объеме и увеличить парк среднемагистальных лайнеровсказал он
По оценке авиаэксперта, по лайнерам Superjet масштаб производства для России на ближайшие десятилетия составляет до 200 бортов.
По МС-21 потенциал гораздо больше: среднемагистральных самолетов может понадобиться четыре-пять сотен минимум для российских авиакомпанийотметил он
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации рассказал, что уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114 очень хороший.