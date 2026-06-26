Эксперт рассказал, сколько лет уйдет на замену иностранных самолетов в РФ Эксперт Пантелеев назвал сроки полной замены импортных самолетов российскими

Москва26 июн Вести.В России примерно за 15 лет можно заменить парк самолетов иностранного производства отечественными машинами, заявил ИС "Вести" исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

К концу 2030-х годов вполне, на мой взгляд, можно было бы рассчитывать на то, чтобы заменить самолеты иностранного производства в полном объеме и увеличить парк среднемагистальных лайнеров сказал он

По оценке авиаэксперта, по лайнерам Superjet масштаб производства для России на ближайшие десятилетия составляет до 200 бортов.

По МС-21 потенциал гораздо больше: среднемагистральных самолетов может понадобиться четыре-пять сотен минимум для российских авиакомпаний отметил он

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации рассказал, что уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114 очень хороший.