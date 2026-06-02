Москва2 июнВести.Самолеты, которые находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний, должны быть обновлены в течение 20 лет. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.
По его словам, в среднем авиалайнер служит около 20 лет.
В гражданской авиации Российской Федерации более 1100 самолетов в эксплуатации находятся. И это означает, что эти самолеты в течение 20 лет должны быть обновлены. То есть весь этот парк должен быть заменен … Потребность гражданской авиации составляет примерно 50-60 самолетов ежегодно. Если российская авиакомпания такими темпами будет получать новые самолеты, то как раз примерно за 20 лет парк и будет обновленсказал эксперт
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия вернется к сверхзвуковым самолетам.