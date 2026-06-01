ОАК: авиакомпаниям РФ понадобятся 500 новых самолетов в ближайшие 10-12 лет

Москва1 июн Вести.В течение ближайших 10-12 лет российским авиакомпаниям потребуются около 500 самолетов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Он объяснил, что соответствующий прогноз формируется на базе оценок компаний, а также выбывания иностранных самолетов.

По нашим оценкам, потенциальный спрос в гражданском сегменте на ближайшие 10-12 лет может составить порядка 500 самолетов сказал Бадеха

По его словам, ОАК рассчитывает, что спрос будет подтвержден заказами.

Ранее Бадеха рассказал, что корпорация начала поставки двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214.