Москва1 июнВести.В течение ближайших 10-12 лет российским авиакомпаниям потребуются около 500 самолетов. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.
Он объяснил, что соответствующий прогноз формируется на базе оценок компаний, а также выбывания иностранных самолетов.
По нашим оценкам, потенциальный спрос в гражданском сегменте на ближайшие 10-12 лет может составить порядка 500 самолетовсказал Бадеха
По его словам, ОАК рассчитывает, что спрос будет подтвержден заказами.
Ранее Бадеха рассказал, что корпорация начала поставки двухдвигательного пассажирского самолета среднемагистрального класса Ту-214.