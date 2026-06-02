Москва2 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала выполнять заказы на поставку пассажирских самолетов Ту-214, сообщил глава корпорации Вадим Бадеха в беседе с представителями СМИ.

Руководитель ОАК подтвердил, что процесс передачи воздушных судов уже запущен.

По Ту-214 поставки уже идут сказал Бадеха в интервью ТАСС

Ту-214 представляет собой узкофюзеляжный самолет среднемагистрального класса, способный вместить до 210 пассажиров. О запуске производства лайнера в конце февраля 2026 года сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в сертификат типа для самолета Ту-214 внесли существенные изменения. По его словам, теперь воздушное судно может взаимодействовать с новыми российскими системами безопасности.

26 мая ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию новейших истребителей Су-35С, предназначенных для уничтожения наземных целей, находящихся на значительном удалении от аэродромов.