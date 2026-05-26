Москва26 мая Вести.Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию "Ростех", передала Воздушно-космическим силам РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ успешно завершили полный цикл заводских испытаний, в ходе которых летчики Министерства обороны РФ протестировали машины во всех рабочих режимах. После тестов техника совершила перелет на аэродром базирования.

Представители ВКС высоко оценили характеристики переданных машин. По словам летчика Су-35С, новая техника "работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять".

Он добавил, что данные истребители решают широкий спектр задач, включая перехват целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп, уничтожение БПЛА, ведение детальной разведки и нанесение высокоточных ударов по наземным и надводным целям.