Reuters: три танкера атакованы беспилотниками у берегов Турции

Беспилотники в четверг атаковали три танкера у берегов Турции Reuters: три танкера атакованы беспилотниками у берегов Турции

Москва28 мая Вести.Три танкера атакованы в четверг неизвестными беспилотниками в Черном море у берегов Турции, пишет агентство Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Отмечается, что атаке в четверг подверглись танкер James II, шедший под флагом Палау, а также два танкера Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне

ЧП произошло примерно в 80 км от района Туркели.

…На место происшествия были направлены спасательные катера, все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии говорится в сообщении

В минтрансе Турции пока не прокомментировали эти инциденты.

Несколько дней назад в Черном море у Турции беспилотники атаковали танкер турецкой компании, перевозивший 140 тысяч тонн нефти.