Москва28 маяВести.Три танкера атакованы в четверг неизвестными беспилотниками в Черном море у берегов Турции, пишет агентство Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.
Отмечается, что атаке в четверг подверглись танкер James II, шедший под флагом Палау, а также два танкера Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне
ЧП произошло примерно в 80 км от района Туркели.
…На место происшествия были направлены спасательные катера, все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянииговорится в сообщении
В минтрансе Турции пока не прокомментировали эти инциденты.
Несколько дней назад в Черном море у Турции беспилотники атаковали танкер турецкой компании, перевозивший 140 тысяч тонн нефти.