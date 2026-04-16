В акватории России беспилотники ВСУ атаковали танкер под флагом Либерии В территориальных водах РФ украинские дроны атаковали танкер, ранен капитан

Москва16 апр Вести.Беспилотники ВСУ атаковали в российских территориальных водах нефтяной танкер под либерийским флагом. Ранен капитан – гражданин Турции, он госпитализирован. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере MAX.

В территориальных водах Российской Федерации подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия говорится в публикации Следкома

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля украинские войска нанесли массированные удары с применением дронов по населенным пунктам Краснодарского края. В Туапсе погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей ранены. Повреждены дома, объекты порта и гражданские суда. В Дагомысе пострадал детский сад, в Лоо – частные дома.

ГСУ СК России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с массированными атаками ВФУ по гражданским объектам на Кубани.