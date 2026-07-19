Разлива нефти не допущено после атаки дронов ВСУ на терминал КТК в Новороссийске

Разлива нефти не допущено в результате атаки ВСУ на терминал КТК в Новороссийске Разлива нефти не допущено после атаки дронов ВСУ на терминал КТК в Новороссийске

Москва19 июл Вести.Разлива нефти не допущено в результате террористической атаки украинских беспилотников на морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Украинские боевики с применением беспилотников целенаправленно ударили по двум морским танкерам "ASIA", нефти компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и "NISSOS IOS", нефти компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз").

В результате нападения на танкере "ASIA" возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Погрузка нефти остановлена… Разлива нефти не допущено… Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале КТК

Отмечается также, что на борту танкеров под флагами Либерии ("ASIA") и Маршалловых островов ("NISSOS IOS") находятся международные экипажи — они не пострадали, медицинская помощь не запрашивалась. Среди сотрудников КТК также нет жертв или пострадавших.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске — это ключевой морской терминал, который объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В отношении КТК никогда не вводились санкционные или ограничительные меры.

В компании отметили, что это уже 5-я атака в отношении гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права.