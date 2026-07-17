Bloomberg: танкер Nordic Zenith атакован недалеко от терминала КТК в Черном море

Нефтяной танкер атакован недалеко от терминала КТК в Черном море Bloomberg: танкер Nordic Zenith атакован недалеко от терминала КТК в Черном море

Москва17 июл Вести.Нефтяной танкер Nordic Zenith подвергся атаке у побережья Черного моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, судно следовало на терминал Каспийского трубопроводного консорциум (КТК) для погрузки нефти. После атаки танкер загорелся, к настоящему моменту огонь удалось потушить.

В пресс-службе КТК рассказали "Интерфаксу", что Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале консорциума утром 17 июля. Однако после атаки судно, как утверждается, стало не пригодно к погрузке.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА в Ростовской области был поврежден танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал.