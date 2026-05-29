МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море, есть раненые

Москва29 мая Вести.Беспилотник атаковал принадлежащее турецкому владельцу судно под флагом Вануату в Черном море, два члена экипажа ранены, сообщает МИД Турции.

…Принадлежащее Турции судно под флагом Вануату, перевозившее сухие грузы из украинского порта Одесса в Турцию, вчера вечером (28 мая) подверглось нападению БПЛА говорится в сообщении

Отмечается, что у двух членов экипажа судна легкие ранения, турецкое генконсульство в Одессе следит за ситуацией.

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность рисками и угрозами из-за эскалации конфликта в Черном море и призвало обеспечить безопасность судоходства для гражданских судов.

Мы повторяем наше предупреждение всем заинтересованным сторонам избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войны отмечается в сообщении

В четверг, по данным агентства Reuters, неизвестные беспилотники атаковали в Черном море у берегов Турции три танкера.