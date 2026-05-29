Москва29 маяВести.Беспилотник атаковал принадлежащее турецкому владельцу судно под флагом Вануату в Черном море, два члена экипажа ранены, сообщает МИД Турции.
…Принадлежащее Турции судно под флагом Вануату, перевозившее сухие грузы из украинского порта Одесса в Турцию, вчера вечером (28 мая) подверглось нападению БПЛАговорится в сообщении
Отмечается, что у двух членов экипажа судна легкие ранения, турецкое генконсульство в Одессе следит за ситуацией.
Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность рисками и угрозами из-за эскалации конфликта в Черном море и призвало обеспечить безопасность судоходства для гражданских судов.
Мы повторяем наше предупреждение всем заинтересованным сторонам избегать шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации войныотмечается в сообщении
В четверг, по данным агентства Reuters, неизвестные беспилотники атаковали в Черном море у берегов Турции три танкера.