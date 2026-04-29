Танкер под флагом Камеруна атакован дронами в Черном море у Туапсе

Дроны атаковали танкер под флагом Камеруна в Черном море Танкер под флагом Камеруна атакован дронами в Черном море у Туапсе

Москва29 апр Вести.В акватории Черного моря неподалеку от Туапсе был атакован танкер MARQUISE, шедший под флагом Камеруна. Об этом сообщил канал "Хроники Гераней" в мессенджере MAX.

По данным ресурса, судно атаковали два морских беспилотника. Это случилось примерно в 210 километрах к юго-востоку от Туапсе. В это время танкер был на якоре, ожидая перегрузки с другого судна.

Поражение было нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения говорится в публикации

В момент атаки на борту танкера не было груза. О судьбе членов экипажа информации нет.