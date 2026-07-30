После атаки на два танкера в Черном море КТК остановил погрузку нефти

Погрузка нефти на терминале КТК остановлена после атаки на танкеры в Черном море После атаки на два танкера в Черном море КТК остановил погрузку нефти

Москва30 июл Вести.Два нефтяных танкера Nissos Sifnos и Marathi в Черном море подверглись ночной атаке. Погрузка нефти остановлена, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В 01.48 мск произошла атака БПЛА на танкер Nissos Sifnos, который ходит под флагом Маршалловых островов и следовал из порта Дарданелл, Турция. В результате на грузовой палубе возник пожар, который был потушен, говорится в сообщении. Танкер находился на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. Никто не пострадал, разлива нефти зафиксировано не было.

Танкер остается на плаву, специалисты оценивают объем повреждений.

Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме говорится в сообщении КТК

В шести морских милях (около 11 км) от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi, который ходит под флагом острова Мэн. Судно направлялось для приема нефти.