Москва30 июлВести.Два нефтяных танкера Nissos Sifnos и Marathi в Черном море подверглись ночной атаке. Погрузка нефти остановлена, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
В 01.48 мск произошла атака БПЛА на танкер Nissos Sifnos, который ходит под флагом Маршалловых островов и следовал из порта Дарданелл, Турция. В результате на грузовой палубе возник пожар, который был потушен, говорится в сообщении. Танкер находился на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3. Никто не пострадал, разлива нефти зафиксировано не было.
Танкер остается на плаву, специалисты оценивают объем повреждений.
Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режимеговорится в сообщении КТК
В шести морских милях (около 11 км) от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi, который ходит под флагом острова Мэн. Судно направлялось для приема нефти.